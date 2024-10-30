Врач объяснил, как темный шоколад влияет на качество крови

Врач, доктор медицинских наук Павел Трахтман в беседе с «СЭ» отметил, что в темном шоколаде есть такой полезный микроэлемент как железо. По его словам, в маленькой плитке весом 28 г содержится более 10% суточной нормы железа. Но чтобы оно усваивалось, доктор рекомендует добавить в рацион продукты с витамином C. Например, клюкву, облепиху, шиповник или красную смородину.

«Чем больше человек потребляет железа, тем активнее в крови вырабатывается гемоглобин. Этот белок доставляет кислород в органы и ткани и регулирует уровень энергии», — объяснил медик.

Кроме того, Трахтман отметил, что темный шоколад помогает справиться с усталостью, сонливостью и головокружением.