Врач объяснила, чем отличается пищевая аллергия от непереносимости

14 августа на сайте издания Forbes рассказали, почему современные люди все чаще стали отказываться от молока. Так, по данным исследования 2015 года, проведенного учеными из Словакии, это происходит по разным причинам, которые активно транслируют маркетологи: страх акне, проблем с пищеварением, аллергии и даже рака. При этом непереносимость лактозы — содержащегося в молоке дисахарида, с усвоением которого иногда возникают проблемы (газообразование, диарея, тошнота), есть не у всех.

В странах Скандинавии, где исторически употреблялось молоко, лактазная недостаточность есть не более, чем у 1% жителей. Тогда, как среди коренных индейцев этот показатель стремится к 100%. Однако, независимо от этого, все больше людей, даже без диагностированной непереносимости лактозы и казеина (молочного белка), отказываются от молока.

Врач аллерголог-иммунолог Наталья Перова рассказала СЭ, что, помимо непереносимости, есть еще понятие «пищевая аллергия», это не одно и то же. «При пищевой непереносимости для появления нежелательных эффектов какого-либо продукта необходимо съесть много. А при пищевой аллергии достаточно, чтобы аллерген буквально попал на кончик языка, чтобы пошла реакция», — пояснила специалист.

При пищевой непереносимости, по словам Натальи Перовой, необязательно полностью исключать продукт — достаточно снизить количество до допустимой дозы. «При аллергии продукт-«триггер» мы убираем полностью из рациона. При этом следует помнить, что диагноз «пищевая непереносимость» устанавливают после сбора жалоб и анамнеза. Разрекламированный тест IgG к пищевым продуктам сдавать бесполезно — он и у здоровых часто положителен», — подытожила аллерголог.

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