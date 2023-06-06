Врач объяснила, для кого особо опасен даже неядовитый яблочный сидр

Диетолог Ирина Мансурова заявила, что сидр нельзя употреблять при диабете и заболеваниях ЖКТ.

«Поскольку продукт изготавливается из кислых сортов яблок, он обладает повышенной кислотностью. Поэтому его не следует употреблять людям, имеющим заболевания ЖКТ, такие как язва, гастрит, панкреатит, пиелонефрит, холецистит. Напиток противопоказан лицам, страдающим диабетом, так как содержит много сахара. При наличии расстройств мочеполовой системы или почек сидр пить тоже не рекомендуется», — приводит слова Мансуровой Life.ru.