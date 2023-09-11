Врач объяснила, как правильно употреблять семена чиа

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Врач-эндокринолог Наталья Антонова рассказала «СЭ», как и сколько можно употреблять семена чиа без вреда для здоровья. По словам специалиста, суточная норма составляет 2-3 столовые ложки.
«Максимум полезных свойств можно получить, тщательно перемолов семена в кофемолке перед употреблением», — сказала «СЭ» Антонова.
Также врач отметила, что людям, принимающим аспирин, необходимо отказаться от употребления семян чиа. Дело в том, что повышается риск кровотечения.
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