Врач объяснила, как правильно употреблять семена чиа

Врач-эндокринолог Наталья Антонова рассказала «СЭ», как и сколько можно употреблять семена чиа без вреда для здоровья. По словам специалиста, суточная норма составляет 2-3 столовые ложки.

«Максимум полезных свойств можно получить, тщательно перемолов семена в кофемолке перед употреблением», — сказала «СЭ» Антонова.

Также врач отметила, что людям, принимающим аспирин, необходимо отказаться от употребления семян чиа. Дело в том, что повышается риск кровотечения.