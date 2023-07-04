Врач объяснила, какая еда опасна для поджелудочной железы

Врач-эндокринолог Екатерина Янг рассказала, что при нарушениях работы поджелудочной железы не нужно исключать полностью из рациона жирное. Дело в том, что витамины Д, А, Е, К — жирорастворимые и усваиваются только с липидами. Об этом 4 июля сообщили на сайте издания «Российская газета».

Как отметила Екатерина Янг, можно умеренно употреблять сливочное, топленое, оливковое и кокосовое масла, а также масло авокадо. «Убирать жиры из рациона, даже если у вас уже есть проблемы с поджелудочной железой, полностью не следует. При этом основное блюдо должно обязательно содержать белок (мясо, рыба, яйца)», — пояснила эндокринолог.

Отказаться Екатерина Янг порекомендовала от выпечки из белой муки, сладостей, дрожжевого хлеба, сосисок, салями, содержащих пищевые красители и ароматизаторы — их поджелудочная не любит. Убрать из рациона придется в том числе и алкоголь, сладкие газированные напитки и жареные блюда. Фрукты лучше заменить на ягоды. «Лучшее время для их употребления — после обеда», — подытожила врач.

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