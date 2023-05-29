Врач объяснила, почему аллергикам опасно пользоваться сахарозаменителями

Врач аллерголог-иммунолог Наталья Перова рассказала «СЭ», почему аллергикам опасно пользоваться сахарозаменителями, в частности — стевией. «Напомню, что стевия — это растение, трава. Она может вызывать аллергию как сама по себе, так и по перекрестному типу», — пояснила специалист.

По словам Натальи Перовой, если есть аллергия на амброзию, хризантемы, маргаритки, то может быть негативная реакция и на стевию.

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