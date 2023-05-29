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Сегодня, 08:30

Врач объяснила, почему аллергикам опасно пользоваться сахарозаменителями

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Наталья Перова
Врач-аллерголог, иммунолог, гирудотерапевт
Чашка чая и листики стевии.
Фото Freepik/8photo
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Врач аллерголог-иммунолог Наталья Перова рассказала «СЭ», почему аллергикам опасно пользоваться сахарозаменителями, в частности — стевией. «Напомню, что стевия — это растение, трава. Она может вызывать аллергию как сама по себе, так и по перекрестному типу», — пояснила специалист.

По словам Натальи Перовой, если есть аллергия на амброзию, хризантемы, маргаритки, то может быть негативная реакция и на стевию.

Ранее мы рассказывали, почему не стоит заменять сахар полезными аналогами.

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Польза и вред
Советы и рекомендации
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