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Сегодня, 12:05

Врач объяснила, почему сахар вреден

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Светлана Павличенко
Терапевт, фармаколог, кандидат медицинских наук
Банка с сахаром.
Фото Freepik/freepik
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Кардиолог, диетолог, кандидат медицинских наук Светлана Павличенко рассказала «СЭ», почему сахар вреден. «Сахар — это комбинация двух молекул: глюкозы и фруктозы. И это токсин. Если глюкоза необходима для метаболизма, то фруктоза в составе сахара приносит только вред», — заявила эксперт.

По словам Светланы Павличенко, фруктоза вызывает болезни печени, обмена веществ и атеросклероз. Кроме того, она провоцирует сильнейшую зависимость. «Сладости и десерты, сладкие напитки, в том числе компоты и соки, варенье — все продукты, которые содержат сахар, добавленный при приготовлении, вредны», — заключила врач.

Ранее мы рассказывали, что будет, если не есть сахар год.

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Польза и вред
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