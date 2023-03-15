Врач объяснила, сколько кефира можно выпивать в день

Диетолог, гастроэнтеролог Светлана Соломеина в беседе с порталом «Челябинск онлайн» рассказала, что не стоит налегать на кефир. Достаточно пары стаканов в день или не более 400 мл в сутки.

Злоупотребление кефиром может привести к ожирению и другим проблемам со здоровьем. «Все дело в инсулиновом индексе. В норме в человеческом организме этот показатель не должен превышать 80, в то время как у кефира он достигает 120 при достаточно низком гликемическом индексе (до 30)», — предупредила специалист.

Гликемический индекс показывает, насколько повышается уровень сахара в крови при употреблении того или иного продукта, а инсулиновый — выброс инсулина. Чем больше глюкозы поступает в кровь, тем больше выбрасывается инсулина, чтобы ее переработать. При повышенном инсулине организм накапливает жир, поэтому кажется, что вы едите вроде бы низкокалорийный продукт, а вес не только не уходит, а, наоборот, прибавляется, резюмировала Светлана Соломеина.

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