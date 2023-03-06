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Сегодня, 22:30

Врач объяснила, в каких случаях цикорий лучше исключить из рациона

Ольга Стрельникова
Цветок цикория.
Фото Freepik/wirestock
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Кандидат медицинских наук, врач Ирина Юзуп рассказала «СЭ», что несмотря на все полезные свойства, такой напиток как цикорий может быть опасен при камнях в почках. «Он может ухудшить ситуацию и в целом увеличить риск появления камней из-за высокого содержания оксалатов», — предупредила специалист. Цикорий противопоказан при камнях в желчном и песке в мочевом пузыре, при обострениях гастрита и язвах, при аллергии на витамин С и при непереносимости самого растения.

Также по словам врача, цикорий может взаимодействовать с некоторыми лекарствами и повлиять на их усвояемость. Следует избегать сочетания с препаратами от кровяного давления, антацидами, ингибиторами ангиотензинпревращающего фермента (АПФ), блокаторами рецепторов ангиотензина (БРА) и кальциевых каналов, нестероидными противовоспалительными препаратами (НПВП) и некоторыми антибиотиками.

Чем полезен цикорий для организма, читайте в полной версии материала в «СЭ».

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Советы и рекомендации
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