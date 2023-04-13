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Сегодня, 19:15

Врач опроверг 4 мифа о необходимости есть сало

Ольга Стрельникова
Сало на деревянной доске.
Фото Freepik/master1305
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Врач-терапевт Георгий Сапего в своем Дзен-блоге опроверг мифы о том, что если каждый день есть понемногу сало, это обеспечит хороший отток желчи, улучшит работу печени, снизит холестерин и даст организму легкие источники жиров, которые надолго обеспечат его энергией. «Хороший отток желчи обеспечивают растительное масло и орехи. Поэтому орехи и прочие ненасыщенные жирные кислоты снижают риск образования камней в желчном пузыре», — предупредил специалист.

Также Георгий Сапего отметил что, сало не понижает, а повышает уровень холестерина в крови. «Из холестерина получаются камни в желчевыводящих путях, которые могут вообще наглухо перекрыть отток желчи. Снижение холестерина с помощью сала — это двойной бред. От насыщенных жиров уровень холестерина в крови повышается», — пояснил врач и порекомендовал искать легкие источники жиров в растительных маслах. «Насыщенный жир из сала можно вообще не есть. Это не обязательно», — резюмировал Георгий Сапего.

Ранее мы рассказывали, чем полезно масло ГХИ.

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