Врач опроверг 4 мифа о необходимости есть сало

Врач-терапевт Георгий Сапего в своем Дзен-блоге опроверг мифы о том, что если каждый день есть понемногу сало, это обеспечит хороший отток желчи, улучшит работу печени, снизит холестерин и даст организму легкие источники жиров, которые надолго обеспечат его энергией. «Хороший отток желчи обеспечивают растительное масло и орехи. Поэтому орехи и прочие ненасыщенные жирные кислоты снижают риск образования камней в желчном пузыре», — предупредил специалист.

Также Георгий Сапего отметил что, сало не понижает, а повышает уровень холестерина в крови. «Из холестерина получаются камни в желчевыводящих путях, которые могут вообще наглухо перекрыть отток желчи. Снижение холестерина с помощью сала — это двойной бред. От насыщенных жиров уровень холестерина в крови повышается», — пояснил врач и порекомендовал искать легкие источники жиров в растительных маслах. «Насыщенный жир из сала можно вообще не есть. Это не обязательно», — резюмировал Георгий Сапего.

Ранее мы рассказывали, чем полезно масло ГХИ.