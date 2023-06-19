Врач озвучил причину, из-за которой все время хочется шоколада

Врач, нутрициолог Игорь Строков в беседе с порталом «МедикФорум» рассказал о причине, по которой может возникнуть тяга к шоколаду. «Так организм требует повысить уровень магния. Шоколад, особенно темный — один из продуктов, богатых магнием, благодаря высокому содержанию какао. Чем темнее шоколад, тем больше ценного минерала в нем содержится», — пояснил специалист. Дефицит магния приводит к потенциальным рискам для здоровья, может спровоцировать судороги, учащенное сердцебиение и даже изменения личности. Он необходим для построения крепких костей, регулирования уровня сахара в крови, различных функций мышц и нервов.

Большая плитка темного шоколада, по словам Игоря Строкова способна покрыть более 70% суточной потребности в магнии. Но лучше употреблять калорийное лакомство умеренно. «Есть более здоровые альтернативы, такие как тыквенные семечки, миндаль, бананы, инжир или шпинат, которые могут покрыть суточную потребность в магнии», — резюмировал врач.

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