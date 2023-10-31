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Сегодня, 16:35

Врач перечислил продукты, которые продлевают жизнь

Мария Маковей
Автор
Фото istockphoto.com
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Врач-нутрициолог Игорь Строков рассказал о 10 продуктах, которые продлевают жизнь, пишет портал «МедикФорум».

По словам специалиста, в рационе должны быть овощи и фрукты. В них содержится много полезных веществ, которые снижают риск развития старческих заболеваний.

«Старайтесь есть как минимум пять порций фруктов и овощей в день — размер порции обычно составляет одну чашку сырой листовой зелени, 1/2 чашки других овощей или фруктов или небольшой цельный фрукт, например яблоко или банан», — отмечает Игорь Строков.

Также врач рекомендует добавить в рацион семена и орехи, цельнозерновые продукты, оливковое масло, бобовые, куркуму, йогурт, ферментированные продукты и чеснок.

Строков не отрицает и пользу красного вина для организма человека.

«Один стакан красного вина может принести пользу здоровью сердца благодаря наличию антиоксиданта под названием ресвератрол», — объясняет нутрициолог.

Также эксперт советует иногда есть темный шоколад, не более 20 г. Он, как и красное вино, богат антиоксидантами, положительно влияющими на работу сердца.

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Советы и рекомендации
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