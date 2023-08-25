Врач предупредил, к чему приводит недостаток клетчатки

20 августа врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов в беседе с изданием «АиФ» рассказал, что недостаток клетчатки, содержащейся в овощах, способен привести к раку кишечника, легких и предстательной железы. Клетчатка помогает усваиваться белкам, жирам и углеводам, а также значительно снижает риск воспалений в кишечнике.

«Необходимое количество овощей зависит от содержания в них клетчатки — нужно около 30 г в день. В среднем в 100 г овощей от 7 до 10% клетчатки», — заключил Сергей Вялов.

Ранее, 10 мая, мы рассказывали о шести лучших источниках клетчатки, кроме овощей.