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Сегодня, 15:30

Врач предупредил, к чему приводит недостаток клетчатки

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Различные овощи.
Фото Freepik/jcomp
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20 августа врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов в беседе с изданием «АиФ» рассказал, что недостаток клетчатки, содержащейся в овощах, способен привести к раку кишечника, легких и предстательной железы. Клетчатка помогает усваиваться белкам, жирам и углеводам, а также значительно снижает риск воспалений в кишечнике.

«Необходимое количество овощей зависит от содержания в них клетчатки — нужно около 30 г в день. В среднем в 100 г овощей от 7 до 10% клетчатки», — заключил Сергей Вялов.

Ранее, 10 мая, мы рассказывали о шести лучших источниках клетчатки, кроме овощей.

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Советы и рекомендации
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