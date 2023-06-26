Врач предупредил россиян, что мороженое есть в жару опасно

Врач Каландия Шота не рекомендовал есть в жару мороженое и красное мясо.

«Во-первых, это красное мясо. Оно заставляет пищеварительные ферменты работать в усиленном режиме и лишь затем всасывается в кишечник. Поэтому в пик зноя лучше отдать предпочтение морепродуктам или птице. Если уж очень хочется сочного говяжьего стейка, нужно просто отложить прием пищи ближе к вечеру, когда жара спадет. Во-вторых, под запретом, как ни странно, мороженое. В жару желательно заменять насыщенные жирные виды мороженого на простые для пищеварительной системы, которые хорошо помогают насыщать организм углеводами и жидкостью, но при этом не нагружают ни печень, ни поджелудочную железу. Например, это фруктовые и ягодные сорбеты — фруктовый лед. В-третьих, в жаркие дни не рекомендуется кофе. Этот напиток обезвоживает организм за счет мочегонного эффекта, при котором будут вымываться электролиты и жидкость. Поэтому в знойную погоду лучше пить, например, чай. В-четвертых, специи: имбирь, красный и черный перец. Не стоит отдавать предпочтение блюдам с избытком таких приправ, так как организму тяжело переваривать блюда с ними. Хороший вариант — свежая зелень в дополнение к еде», — приводит слова Шота Life.ru.