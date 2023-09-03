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Сегодня, 10:00

Врач предупредила о вреде арбуза

Фото istockphoto.com
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Врач-диетолог Марина Шестакова рассказала о вреде арбузов для организма. По ее словам, эта ягода содержит много глюкозы и фруктозы.

«Арбуз, который многие очень любят, может быть даже вреден. В его составе не очень много полезных веществ, в основном вода и сахар, а вот количество глюкозы и фруктозы зашкаливает. В 100 граммах содержится чайная ложка», — сообщила Шестакова в своем Telegram-канале.

Врач не рекомендует есть много арбуза. За один прием пищи стоит съедать не более 100-150 г этой ягоды. Также не стоит употреблять арбузы людям с диабетом, лишним весом и жировым гепатозом печени.

Ранее нутрициолог Ника Сергунина рассказала, как правильно выбрать спелый сладкий арбуз без нитратов.

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Польза и вред
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