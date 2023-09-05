Врач рассказал, что будет с организмом, если резко перестать пить водку

Врач Александр Умнов рассказал о влиянии водки на организм человека. По словам специалиста, регулярное распитие спиртного полностью истощает организм. В частности водка приводит к дистрофии тканей сердца, у алкоголиков часто повышается давление и нарушается ритм. Особенно сильное воздействие водка оказывает на женский организм. И если человек употреблял водку длительный срок, ему требуется время, чтобы прийти в себя и восстановиться.

«В первые дни трезвой жизни беспокоит сильная головная боль, что вызывает раздражение и угнетенность. Наблюдаются тошнота, дрожание рук, отсутствие аппетита и сна. Если сон есть, то его сопровождают кошмары. Все это нужно перетерпеть, и уже на пятые сутки человек начинает приходить в себя», — приводит слова Умнова портал «Доктор Питер».

Специалист также уверяет, что после полного отказа от алкоголя разум становится яснее, налаживается работа сердца и нормализуется давление.

Ранее «СЭ» рассказывал, что на самом деле добавляют в водку.