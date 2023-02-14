Врач рассказал о необычном опасном свойстве ароматизаторов и усилителей вкуса

Врач-диетолог, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Рустем Садыков специально для «СЭ» рассказал, что продукты с ароматизаторами и вкусоусилителями наносят вред не только физическому здоровью, но и напрямую влияют на психоэмоциональное состояние человека — они портят настроение и могут спровоцировать депрессивный эпизод. «Большинство химически синтезированных ароматизаторов и вкусоусилителей оказывают негативное воздействие на нервную систему. Поэтому, если в составе продукта вы видите длинный список пищевых добавок, лучше от него отказаться», — пояснил эксперт.

По словам Рустема Садыкова, это не единственная категория продуктов и добавок, которая подобным образом сказывается на организме.

Какую еще еду можно отнести к депрессантам, читайте в полной версии материала в «СЭ».