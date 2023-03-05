Врач рассказал о пищевых добавках, которые помогут восстановить баланс ЖКТ

Врач-токсиколог Михаил Кутушов, занимающийся вопросами оздоровления кишечника, рассказал о пищевых добавках, которые помогут восстановить здоровую микробиоту. К ним эксперт отнес яблочный пектин, сухой подорожник, рукколу и лецитин. Об этом сообщает издание «Кубанские новости»

По словам Михаила Кутушова, яблочный пектин способствует восстановлению кишечной микрофлоры, нормализует стул и даже снижает риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы. Сухой подорожник понижает уровень холестерина, избавляет от диареи, а также покрывает потребность организма в клетчатке. Руккола, благодаря налаживанию пищеварения и усилению работы желчного пузыря, укрепляет иммунитет, улучшает состояние кожи и уменьшает пигментные пятна, а также нормализует холестерин, благотворно влияет на нервную систему, защищает от отеков и онкологии. Лецитин противостоит вредным бактериям, укрепляет слизистую кишечника и желудка, способствует заживлению язв, хорошо растворяется жиры, стимулирует желчь и улучшает работу печени.

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