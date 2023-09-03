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Сегодня, 14:30

Врач рассказал о пользе стакана воды на ночь

Фото istockphoto.com
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Хирург-уролог Марк Гадзиян рассказал, можно ли пить воду на ночь. По словам эксперта, важно следить за водным балансом и пить допустимую норму ежедневно.

«Стакан воды перед сном способен предотвратить инсульт и инфаркт, так как умеренное употребление чистой воды поддерживает давление в норме и уменьшает риск развития проблем с сердцем», — приводит слова эксперта «Правда.ру».

Также врач отмечает, что стакан воды перед сном предотвращает появление ночных судорог в ногах.

Ранее «СЭ» рассказывал, что произойдет с организмом, если пить слишком мало воды.

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