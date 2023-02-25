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Сегодня, 19:35

Врач рассказала, чем для организма полезна куркума

Ольга Стрельникова
Фото Freepik/freepik
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Кандидат медицинских наук, врач Ирина Юзуп рассказала «СЭ» о пользе куркумы — специи в виде насыщенно-желтого порошка с тонким ароматом и слегка жгучим вкусом. «Куркума — мощный природный антибиотик, который не нарушает работу печени и желудочно-кишечного тракта. Регулярное употребление куркумы повышает активность микрофлоры кишечника. Она особенно полезна при иммунных нарушениях, заболеваниях печени и почек», — подчеркнула медик.

По словам Ирины Юзуп, куркума повышает сопротивляемость организма к различным инфекциям, очищает кровь, выводит токсины из печени и обладает мочегонным действием. «Куркумин, содержащийся в этой специи, способствует снижению уровня холестерина и триглицеридов в крови. Это вещество плохо всасывается в ЖКТ, поэтому эффективно в борьбе с воспалительными заболеваниями кишечника», — пояснила эксперт. Однако при всей пользе специи, ее не следует употреблять в период беременности, кормления грудью и при заболеваниях желчного пузыря, резюмировала Ирина Юзуп.

Какие еще есть полезные травы и специи, читайте в полной версии материала в «СЭ».

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