Врач рассказала, чем может быть опасно красное мясо

Диетолог, кардиолог АНО НИЦ «Здоровое питание», кандидат медицинских наук Светлана Павличенко рассказала «СЭ» о том, что мясо (особенно свинину) можно считать главной причиной атеросклероза, поскольку именно избыток насыщенных жиров повышает уровень «плохого» холестерина. «Продукты животного происхождения способствуют развитию хронического воспаления, окислительного стресса, дисбактериоза кишечника и повреждению сосудов, которые лежат в основе хронических заболеваний сердца и нарушений метаболизма», — предупредила специалист. Атеросклероз, в свою очередь, приводит к инфаркту, инсульту и перемежающейся хромоте.

Помимо наличия вредных соединений, поддерживающих хроническое воспаление, продуктам животного происхождения, по словам Светланы Павличенко, не хватает многих полезных питательных веществ, содержащихся в изобилии в растительных продуктах. Речь о клетчатке, витаминах, минералах, фитохимических веществах и растительных стеролах (мощные антиоксиданты).

Европейские кардиологи безопасным количеством мяса в неделю считают 350-500 г, преимущественно в виде белого мяса птицы. «Российское общество кардиологов рекомендует заменять мясо на растительные источники высококачественного белка: бобовые, сою, орехи, поскольку это приводит к снижению болезней сердца. Необходимо увеличивать потребление растительных продуктов, содержащих пищевые волокна. Именно клетчатка способна снизить риск диабета 2-го типа и сердечно-сосудистых заболеваний», — резюмировала врач.

Ранее диетолог Елена Соломатина рассказала, почему соевое мясо особенно полезно для мужчин.