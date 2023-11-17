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Сегодня, 16:30

Врач рассказала, чем опасны замороженные ягоды

Мария Маковей
Автор
Замороженные ягоды на столе
Фото sankai/istockphoto.com
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Врач общей практики Ирина Дворкина считает, что замороженные ягоды могут быть также опасны, как и свежие. Об этом она рассказала в беседе с «СЭ».

По ее словам, самая главная опасность, которая скрывается в упаковке замороженных плодов, — это аллергия.

«Если у вас есть аллергическая реакция на малину или клубнику, будьте осторожны, приобретая замороженные смеси даже других ягод. На заводе в процессе упаковки в разные сортировочные пакеты могут попадать небольшие кусочки других плодов», — объясняет эксперт.

Также врач советует после употребления замороженных ягодных смесей тщательнее чистить зубы. Потому что в ягодах содержится много окрашивающих пигментов, которые отрицательно влияют на зубную эмаль.

«Внимательным нужно быть людям, которые по состоянию здоровья соблюдают диету с низким содержанием клетчатки и углеводов. В таком случае перед употреблением замороженных ягод необходимо обсудить это с лечащим врачом», — предупреждает доктор.

Ранее диетолог Евгений Арзамасцев рассказал о полезных и вредных свойствах апельсина.

Польза и вред
Советы и рекомендации
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