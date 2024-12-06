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Врач рассказала, чем полезны мандарины
Питание и еда

Сегодня, 18:35

1 мин.

Врач рассказала, чем полезны мандарины

Диана Туманян
Автор
Мандарины
Фото nitrub, iStock
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Мандарины очень полезны для детей и взрослых, особенно в зимнее время года. В 100 граммах продукта содержится больше половины дневной нормы витамина С, который необходим для правильной работы иммунной системы. Об этом рассказала детский эндокринолог Дарья Губарева «Газете.ru».

В этих цитрусовых также содержатся витамины группы B, важные для развития и правильного функционирования клеток организма, и витамин Е, который выполняет роль антиоксиданта и защищает клетки организма от повреждения.

Кроме того, по словам медика, в мандаринах есть и другие важные микроэлементы — кальций, магний и фосфор. Однако их содержание не так велико — 3-5% от суточной потребности в одном мандарине.

Эксперт порекомендовала не есть более 3-5 мандаринов в день, так как в них, кроме полезных веществ, содержится сахар. От чрезмерного употребления цитруса также могут появиться проблемы с ЖКТ и аллергия.

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