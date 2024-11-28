Врач рассказала, как часто можно есть финики

В разговоре с «СЭ» кандидат медицинских наук, врач Ирина Юзуп заявила, что финики — это отличная замена обычного сахара, но при условии нечастого употребления.

По ее словам, есть продукт можно один раз в неделю или реже, так как фрукт богат фруктозой. В больших количествах финики способны привести к гипергликемии — повышению уровня сахара в крови — и инсулинорезистентности. Также увеличить риск развития ожирения и сахарного диабета.

«Финики — полезная альтернатива сладостям, которые прошли обработку. В них содержится натуральный сахар, при этом нет никаких добавок и искусственных ингредиентов. Но важно помнить, что, несмотря на пользу, их следует есть в небольших количествах», — отметила эксперт.

Доктор подчеркнула, что перед включением в рацион фиников следует проконсультироваться с врачом.