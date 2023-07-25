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Сегодня, 18:00

Врач рассказала, как часто можно пить кофе и чай с молоком

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Елена Соломатина
Врач-диетолог, кандидат медицинских наук
Чай с молоком.
Фото Freepik/freepik
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Врач, эксперт Лаборатории «Гемотест» Александра Филева 25 июля на сайте издания «Газета.Ру» рассказала, что не стоит пить часто чай и кофе с молоком. «Дело в том, что в этих напитках содержатся танины, которые связывают белок молока казеин, в результате этого кальций из молочных продуктов всасывается хуже. Кроме того, когда кофеин вступает в реакцию с казеином, образуется плотная и липкая субстанция, которая тяжело усваивается организмом», — пояснила специалист. Она порекомендовала ограничиться одной-двумя чашками чая или кофе с молоком в день.

Кандидат медицинских наук, врач-диетолог Елена Соломатина рассказала СЭ, что при чрезмерном употреблении любой продукт может быть вреден для здоровья, даже само по себе молоко. «Все зависит от количества. Если же человек очень любит молоко и всегда его пьет, при этом оно хорошего качества, то стакан молока в день вполне возможен», — пояснила эксперт. Также она напомнила, что человеку нужно употребить еще много других продуктов, чтобы обеспечить сбалансированное питание и уложиться в необходимое количество килокалорий.

Ранее, 23 июня, мы рассказывали, что вреднее — чай или кофе.

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Польза и вред
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