Врач рассказала, как избежать отравления молочными коктейлями

Три человека отравились молочными коктейлями в Такоме, штат Вашингтон, что привело к летальному исходу. Еще трое пострадавших госпитализированы. Тяжелые отравления вызвали бактерии Listeria, которые попали в коктейли из-за плохой очистки машин для мороженого в сетевом ресторане Frugals. Об этом 20 августа сообщили на сайте издания CNN.

Если вы планируете употреблять молочные коктейли в жаркую погоду, постоянный эксперт СЭ, врач, нутрициолог Елена Богатова рекомендует убедиться в качестве продуктов. «Молочные продукты должны храниться в холодильнике. Избегайте добавления в коктейль свежих фруктов или других ингредиентов, которые быстро портятся в жару. Сам молочный коктейль после приготовления нужно выпить как можно быстрее», — заключила специалист.

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