Врач рассказала, как кишечная палочка при отравлении роллами влияет на клетки организма

Врач-диетолог Елена Соломатина заявила, что отравление роллами является одним из самых опасных, так как на влажных ингредиентах (рис, огурец, лосось, авокадо) развивается кишечная палочка, которую ранее нашли в 40 процентов всех роллов «Филадельфия» в России.

«Проявляться она может по-разному. Один патоген оседает на клеточной мембране, допустим, кишечника и начинает просто ломать клетки, те же ворсинки. В тонком кишечнике, где осуществляется всасывание питательных веществ, эти вещества просто не могут всосаться. Либо она тормозит деление клеток», — рассказала Соломатина Life.ru

Она отметила, что у пациента при это могут начаться диарея, рвота, просто недомогание и общая интоксикация.