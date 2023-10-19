Врач рассказала, какие овощи и фрукты есть в ноябре

Генетик и нутрициолог Светлана Перес считает, что выросшие и собранные в период созревания фрукты и овощи сохраняют максимальное количество витаминов, микроэлементов и питательных веществ. Об это она рассказала в беседе с «СЭ».

По словам эксперта, осенью в рационе должны быть овощи и фрукты, которые созревают именно в осенние месяцы. Из овощей — это тыква, свекла, брокколи, пастернак, красный перец; из фруктов: груша, брусника, айва, хурма, яблоки, слива, черноплодная рябина и другие.

«Если в сыром виде овощи вам не нравятся, можно их приготовить. Но важно сделать это максимально щадящими способами: на пару, при низкой температуре, без лишнего масла и с добавлением специй», — советует нутрициолог.

Светлана рекомендует присмотреться и к ферментированным продуктам: квашеной капусте и овощам, моченым яблокам, молочной продукции.

С наступлением осени каждому человеку важно правильно питаться, читайте в материале «СЭ», какие продукты есть осенью, чтобы не заболеть.