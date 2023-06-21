Врач рассказала, какие продукты нужно исключить из рациона

Эндокринолог, диетолог, врач высшей категории Эльвина Бинатова рассказала, какие продукты нужно исключить из рациона ради здоровья.

«Длинноцепочечные жирные кислоты, которые содержатся в жирной пище, могут повышать уровень холестерина в крови, — цитирует Life.ru Бинатову. — Высокий уровень холестерина связан со снижением эластичности артерий, что может привести к повышению кровяного давления и риску развития сердечно-сосудистых заболеваний, таких как артериальная гипертензия, атеросклероз, инсульт и инфаркт».

По мнению врача, прежде всего следует исключить пищевые продукты, богатые насыщенными жирами: колбасы, сосиски, жирное мясо, сливочное масло, сливки и полуфабрикаты. Не стоит увлекаться калорийными сладостями и снеками: пирожные, газировка, фастфуд, чипсы. Опасны для сердца соленые и консервированные продукты, такие как копчености, орехи в специях, сыры и маринады. Врач подчеркнула, что алкоголь в больших количествах пагубно влияет на сердечно-сосудистую систему. Также лучше отказаться от белого хлеба, каш быстрого приготовления и подобных блюд.

Медик отметила, что ненасыщенные жирные кислоты, которые содержатся в рыбе, оливковом масле, авокадо и орехах, могут, наоборот, снижать риск сердечно-сосудистых заболеваний и улучшать функции организма.