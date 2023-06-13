Врач рассказала, когда женщинам особенно полезно есть шоколад

Врач гинеколог-эндокринолог Мария Филатова рассказала «СЭ», когда женщинам особенно полезно есть шоколад, какой и почему. «Темный шоколад настоятельно рекомендуется есть женщинам во время менструации. Этот продукт богат железом и магнием, которые помогают восстановить в организме баланс микроэлементов во время кровопотери и снизить тяжесть симптомов менструации», — пояснила специалист.

Также Мария Филатова отметила, что шоколад — гораздо более здоровая альтернатива сладкой нездоровой пище, на которую многих женщин особенно тянет во время менструации.

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