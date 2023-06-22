Врач рассказала, кому может быть вреден шпинат

Врач, эксперт портала телемедицинских консультаций Arimed Екатерина Курбатова рассказала «СЭ», кому может быть вреден шпинат. «Шпинат богат витамином К, отвечающим в том числе за свертываемость крови. Поэтому при заболеваниях вен, таких как варикоз, от употребления шпината и другой зелени, салатов, где содержится много витамина К, лучше отказаться», — пояснила специалист.

Также при варикозном расширении вен Екатерина Курбатова порекомендовала исключить из рациона печень, алкогольные напитки, уменьшить потребление сдобы, мучных и сладких продуктов, кондитерских изделий, жирного мяса, соленых продуктов. «Соль также следует употреблять в ограниченном количестве, так как она накапливает жидкость и может вызывать отечность», — подытожила врач.

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