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Врач рассказала о полезных свойствах орехов кешью
Питание и еда

Сегодня, 21:10

1 мин.

Врач рассказала о полезных свойствах орехов кешью

Мария Маковей
Автор
Орехи кешью в тарелке
Фото Edy Gunawan/istockphoto.com
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Врач общей практики Ирина Дворкина считает, что орехи кешью очень полезны для организма. Об этом она сообщила «СЭ».

По ее словам, в продукте содержится достаточное количество цинка, железа и полезных жиров.

«Кешью поддерживают здоровую иммунную функцию, помогают в поддержании энергии и способствуют здоровью кожи и волос«, — отмечает эксперт.

Однако врач предупреждает, что в 100 граммах продукта содержится 553 ккал. Поэтому худеющим людям нужно быть очень осторожными с орехами кешью.

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