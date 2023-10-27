Врач рассказала о полезных свойствах печени трески

В северных странах треску называют божьим даром, а ее печень — «морской фуа-гра». Этот деликатес не только едят, но и используют в медицинских целях. О полезных свойствах печени трески «СЭ» рассказала врач общей практики Ирина Дворкина.

По ее словам, печень трески богата белками, жирами и различными полезными веществами. Она главный источник витаминов А и D. Витамин А необходим для поддержания здоровья глаз и иммунитета, повышает сопротивляемость вирусам, витамин D помогает в усвоении кальция и укрепляет кости.

Также в печени трески содержится огромное количество жирных кислот омега-3.

«Они полезны для уменьшения воспалений, улучшения здоровья сердца и поддержки когнитивных функций», — объяснила врач.

Кроме того, омега-3 и витамин D, содержащиеся в печени, очень эффективны при лечении артрита и остеопороза.