Врач рассказала о пользе морских водорослей в рационе

Врач-диетолог Марина Сорокина в беседе с изданием «Кубанские новости» рассказала о продукте, который помогает японцам сохранять здоровье и долголетие. По словам специалиста, это водоросли. «Крепкое здоровье и долголетие жителям Японии дарит один продукт, который пользуется особой популярностью у местного населения. Это морские водоросли. Их еще называют морская капуста, чука, ламинарии», — пояснила диетолог.

Водоросли малокалорийны. Они очищают печень, улучшают пищеварение и обмен веществ, омолаживают организм и даже повышают остроту зрения. «Морские водоросли — это лучший источник аскорбиновой кислоты, марганца, витамина В2, селена и других ценных нутриентов. Благодаря такому составу, люди, которые не менее 2 раз в неделю едят водоросли, меньше болеют, имеют крепкий иммунитет и живут дольше сверстников», — подчеркнула Марина Сорокина.

Не лишним будет упомянуть, что в стране восходящего солнца не принято есть колбасы, сосиски, майонезные салаты и слишком жирную пищу. Уже эти три принципа питания могут положительно сказаться на здоровье. «Японцы едят много свежих полезных продуктов, в которых чрезвычайно много витаминов и микроэлементов. В большинстве еды есть также фитонутриенты и антиоксиданты, которые важны для поддержания молодости организма», — резюмировала Марина Сорокина.

Ранее мы рассказывали о пяти принципах японского долголетия.