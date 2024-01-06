Врач рассказала о пользе сала для человека

Врач Екатерина Волкова в своем Telegram-канале рассказала о пользе сала для организма человека.

По ее словам, продукт содержит животные жиры, которые обязательно должны быть в ежедневном рационе. Кроме того, в сале присутствуют ненасыщенные жиры Омега-3.

Также эксперт предупредила, что не стоит опасаться повышения уровня холестерина из-за ежедневного употребления продукта. Только 20-30% холестерина приходит в организм от питания, остальное синтезирует печень.

«Конечно, все хорошо в меру. Я не говорю, что надо есть сало килограммами, но 20-30 граммов в сутки, под борщ, вполне допустимо», — рассказала Волкова.

Доктор отметила, что сало — хороший стимулятор функций желчного пузыря и отличный источник жирорастворимых витаминов. Есть этот продукт необходимо без хлеба, а еще лучше — в первой половине дня.

Однако медик предупредила, что хранится сало всего несколько часов, а копченый продукт — не лучший вариант, так как содержит много соли.