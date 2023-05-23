Врач рассказала о рыбе, способствующей выработке коллагена

На сайте издания «Кубанские новости» врач-эндокринолог Елена Сюракшина рассказала, что употребление мойвы способствует выработке коллагена, укрепляет суставы и улучшает здоровье кожи. В ее состав входит активное вещество, особая форма белка — лизин. «Все дело в том, что протеины, которые получают из рыбы, легко усваиваются организмом, так как состоят исключительно из важнейших для здоровья аминокислот», — пояснила специалист.

Также Елена Сюракшина отметила, что лизин помогает организму вырабатывать антитела некоторых гормонов и активно участвует в формировании кровяных клеток и ферментов.

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