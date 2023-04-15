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Сегодня, 12:45

Врач рассказала, почему нужно есть чеснок вместе с побегами

Ольга Стрельникова
Ирина Юзуп
Кандидат медицинских наук, врач
Головки чеснока на белом фоне.
Фото Freepik/8photo
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Врач интегративной медицины, кандидат медицинских наук, рефлексотерапевт и нутрициолог Ирина Юзуп специально для «СЭ» рассказала, почему нужно есть чеснок и его побеги. «В чесноке, как в головке, растущей под землей, так и в его наземной зеленой части содержатся особые вещества — фитонциды. Они очень полезны, поскольку обладают мощным антисептическим действием», — пояснила специалист.

Также чеснок содержит калий, кальций, фосфор, витамины группы В и С, селен, марганец и йод, необходимые для гармоничного функционирования всех систем организма. Чеснок, включая его побеги, можно использовать в свежем виде в салатах, для приготовления мясных и других блюд.

Ранее мы рассказывали, почему весной нужно есть лук.

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