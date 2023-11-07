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Сегодня, 22:30

Врач рассказала, при каких заболеваниях нельзя есть фейхоа

Мария Маковей
Автор
Фейхоа в разрезе.
Фото Armastas/istockphoto.com
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Эндокринолог, врач высшей категории, доктор медицинских наук и диетолог Елена Сюрашкина рассказала, кому нельзя есть фейхоа, пишет портал «Роскачество».

По словам врача, ягоду из рациона следует исключить при склонности к аллергическим реакциям.

«Тем, кто впервые пробует фейхоа, стоит ограничиться одним-двумя плодами, а средняя рекомендуемая норма — три-четыре ягоды в день (примерно 100 г) при отсутствии противопоказаний», — говорит эксперт.

Кроме того, продукт противопоказан при заболеваниях ЖКТ и щитовидной железы. Диабетикам ягоду можно есть в небольших количествах из-за высокого содержания сахара.

Также гастроэнтеролог не советует сочетать фейхоа с молоком, это приведет к расстройству пищеварения, метеоризму и тошноте.

Ранее врач рассказала, какие продукты помогут восполнить дефицит йода. Среди них есть фейхоа.

Польза и вред
Советы и рекомендации
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