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Сегодня, 17:20

Врач рассказала, с какого возраста можно давать детям кофе

Мария Гусева
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Врач-терапевт, диетолог, нутрициолог, доктор превентивной и антивозрастной медицины Наталья Зубарева объяснила, с какого возраста можно давать детям кофе.

По словам медика, кофеин возбуждающе влияет на нервную систему, тем самым «взбадривая» человека. Чем больше кофеина, тем более ярко выражен эффект.

«Не устаю повторять аналогию: это как покупка дорогой сумки в кредит — радости на пять минут, а долг выплачивать годы. Для незрелой нервной системы ребенка «кортизоловые качели», которые провоцирует кофеин, особенно опасны», — цитирует Life.ru Зубареву.

Врач сообщила, что кофеин влияет практически на все органы и системы, включая сердечно-сосудистую и желудочно-кишечный тракт, причем негативное действие одинаково как для пятилетнего ребенка, так и для подростка, чьи гормоны и так бушуют, давая серьезную нагрузку на организм.

«Поэтому моя рекомендация такова: употреблять кофе детям можно начиная с 14-15 лет, когда гормональный шторм немного утихает. Но очень важно при этом следить за количеством кофеина, особенно в моменты, когда нервная система находится в напряжении, например в период сдачи экзаменов», — заключила врач.

Источник: Life.ru
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