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Сегодня, 15:10

Врач рассказала, сколько в жару нужно пить воды

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Елена Богатова
Нутрициолог, косметолог
Женщина пьет воду.
Фото Freepik/freepik
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Врач, нутрициолог, специалист по антивозрастной медицине и нехирургическим методам омоложения Елена Богатова рассказала «СЭ», сколько в жару нужно пить воды. «В жару количество питья может значительно увеличиваться из-за повышенной потери влаги через пот и усиленной дыхательной активности. Однако количество воды все равно будет зависеть еще и от других факторов: интенсивности физической активности, уровня потливости человека, его возраста и общего состояния здоровья», — пояснила специалист.

По словам Елены Богатовой, достаточным количество воды можно считать то, которое удовлетворяет индивидуальные потребности в жидкости. «Это означает, что пить нужно при первых признаках жажды. Они сигнализируют о начальной стадии обезвоживания. Поэтому жидкость важно употреблять регулярно», — подчеркнула врач. При этом среднее количество воды, которое рекомендуется выпивать в жару — около 8 стаканов, или 2 литров в день. При интенсивной физической нагрузке или пребывании в жаркой среде это количество следует увеличить.

При некоторых заболеваниях и состояниях потребление жидкости нужно ограничить. Например, при сердечной недостаточности, острых или хронических заболеваниях почек, отеках и нарушениях водно-электролитного баланса. «В жару очень важно поддерживать питьевой баланс для нормального функционирования организма. Но если у вас есть медицинские проблемы, рекомендуется проконсультироваться с врачом, чтобы получить индивидуальные рекомендации относительно потребления жидкости», — подытожила эксперт.

Ранее мы рассказывали, нужно ли кипятить воду для питья.

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