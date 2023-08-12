Врач рассказала, у кого и почему бывает аллергия на мед

11 августа в «Коломенском» открылась Всероссийская ярмарка меда. Здесь можно попробовать и купить любую разновидность меда: цветочный, липовый, гречишный, из акации, в сотах и так далее. Об этом сообщили на сайте издания «Вечерняя Москва».

Врач аллерголог-иммунолог Наталья Перова рассказала СЭ, чем полезен мед и почему на него бывают неприятные реакции. «Мед на 20% состоит из воды и на 75-80% из углеводов. Он содержит витамины группы В, Н, Е, А, К, С, РР. Все эти составляющие крайне редко вызывают аллергию, в отличие от самого меда», — отметила специалист.

По словам Натальи Перовой, дело в том, что мед содержит еще и пыльцу растений, выделение слюнных желез пчел и даже части их тел. Именно все это может стать причиной крапивницы, отека Квинке и прочих аллергических неприятностей. «При аллергии на мед можно заподозрить аллергию на цветение или укусы насекомых. Если же аллергия только на сорную траву, то майский мед скорее всего будет для человека безопасен», — подчеркнула врач.

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