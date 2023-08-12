Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Стиль жизни
Рецепты
Польза и вред
Диеты
Что будет, если...
Советы и рекомендации
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Питание и еда

Сегодня, 12:35

Врач рассказала, у кого и почему бывает аллергия на мед

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Наталья Перова
Врач-аллерголог, иммунолог, гирудотерапевт
Мед в сотах.
Фото Freepik/jcomp
Telegram Дзен

11 августа в «Коломенском» открылась Всероссийская ярмарка меда. Здесь можно попробовать и купить любую разновидность меда: цветочный, липовый, гречишный, из акации, в сотах и так далее. Об этом сообщили на сайте издания «Вечерняя Москва».

Врач аллерголог-иммунолог Наталья Перова рассказала СЭ, чем полезен мед и почему на него бывают неприятные реакции. «Мед на 20% состоит из воды и на 75-80% из углеводов. Он содержит витамины группы В, Н, Е, А, К, С, РР. Все эти составляющие крайне редко вызывают аллергию, в отличие от самого меда», — отметила специалист.

По словам Натальи Перовой, дело в том, что мед содержит еще и пыльцу растений, выделение слюнных желез пчел и даже части их тел. Именно все это может стать причиной крапивницы, отека Квинке и прочих аллергических неприятностей. «При аллергии на мед можно заподозрить аллергию на цветение или укусы насекомых. Если же аллергия только на сорную траву, то майский мед скорее всего будет для человека безопасен», — подчеркнула врач.

Ранее, 18 июля 2022 года, мы рассказывали, какие продукты вызывают аллергию.

Теперь у нас есть сообщество «Вконтакте», где мы рассказываем все о здоровом образе жизни, делимся советами и лайфхаками. Подписывайтесь, чтобы оставаться в форме!

Польза и вред
0
Читайте также
Конфликт двух сел почти на 100 участников произошел в Дагестане
Вильфанд спрогнозировал сильные дожди в 14 регионах РФ в ближайшие дни
В Сирии самолеты РФ подверглись воздействию систем наведения коалиции во главе с США
Как Россия боролась за Курилы: спецпроект «Известий»
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Популярное видео
Роман Ротенберг: хоккей 3х3, банкротство ИИХФ, новая арена СКА
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Владимир Ткачев вернулся в родной клуб
Корбэн Найт покидает «Авангард»
Петр Гуменник: Программа под песню Rammstein
Дэвис и Смолкин: произвольный танец под «Лебединое озеро»
Алина Загитова: Очень личный клип с танцем!
Мичков стал центрфорвардом
Роман Ротенберг отвечает на острые вопросы
Новая хитрость с гражданством
Жизнь «Динамо»: специальный репортаж Шевченко
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Судьи КХЛ снова играют в хоккей: специальный репортаж Шевченко
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
Предсезонка «Салавата», запреты Козлова, уверенность Панина
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Урал»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Специалисты рассказали, как поддерживать сахар в норме