Врач развеял миф о безусловной пользе чеснока и лука для иммунитета

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников считает, что чеснок и лук не могут поднять иммунитет. Об этом он заявил в беседе с «Москвой 24».

По его словам, в этих овощных культурах содержатся фитонциды, обладающие антимикробным и дезинфицирующим действием.

«Например, чеснок содержит мощные антиоксиданты, важный для регуляции уровня сахара в крови хром, кобальт, полезный для печени и нервной системы, витамины группы B, С, Е и другие, а также микроэлементы. Они, безусловно, укрепляют иммунитет и помогают противостоять простуде. Но только в составе сбалансированной диеты, включающей нужное количество белков, углеводов, полезных жиров и витаминов», — объяснил эксперт.

Врач советует в день съедать половину зубчика чеснока и четверть средней луковицы. Овощи желательно есть в сыром виде, так как при термической обработке снижаются их полезные свойства.

Кроме того, Тяжельников предупредил, что у продуктов есть противопоказания.

«Лук и чеснок содержат большое количество эфирных масел и ряд других веществ, которые могут провоцировать изжогу, тошноту, боли в желудке. Поэтому людям с заболеваниями ЖКТ следует ограничивать их употребление, особенно в сыром виде, и отдавать предпочтение термически обработанным», — подытожил доктор.