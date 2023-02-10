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Сегодня, 12:05

Врач Соломатина рассказала, кому не стоит есть помидоры

Ольга Стрельникова
Фото 8photo/Freepik
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Кандидат медицинских наук, врач-диетолог Елена Соломатина эксклюзивно для «СЭ» рассказала, что помидоры — продукт полезный, однако некоторым людям необходимо быть осторожными в его употреблении. «Помидор содержит оксалаты и может способствовать образованию камней в почках. Поэтому любые нарушения в работе почек — показания к тому, чтобы остерегаться есть этот овощ», — пояснила специалист. Могут быть и другие ограничения.

Помидоры содержат кислоты, поэтому людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта следует быть аккуратнее с этим продуктом. «В частности, к таким заболеваниям относятся гастриты, язвы, повышенная кислотность, изофагиты, панкреатиты, а также проблемы с печенью», — предостерегла Елена Соломатина. В умеренном количестве в рамках сбалансированного рациона вреда томаты не нанесут. Главное, не увлечься.

Следует помнить и об индивидуальной непереносимости, поскольку пигмент в составе помидора способен нередко вызывать аллергические реакции. «Как правило, такие люди уже знают о своих противопоказаниях», — заключила врач.

Чем полезны томаты, можно прочитать в одном из материалов «СЭ».

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