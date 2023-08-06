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Сегодня, 20:15

Врачи дали рекомендации по питанию для снижения холестерина

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Светлана Павличенко
Терапевт, фармаколог, кандидат медицинских наук
Девушка читает рекомендации по питанию.
Фото Freepik/pvproductions
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4 августа на портале «МедикФорум» врач-диетолог Василиса Пономарева рассказала, что съесть, чтобы снизить холестерин. «Повысьте потребление растворимой клетчатки до 30 граммов в день. Она увеличивает объем рациона и помогает поддерживать его регулярность, уменьшая запоры — чем больше у вас дефекаций, тем больше детоксицируется печень. Высокий уровень холестерина может быть связан с токсичностью печени, поскольку холестерин удаляется из организма через печень», — пояснила специалист.

По словам Василисы Пономаревой, чтобы снизить холестерин, полезно есть овес, ячмень, коричневый рис, брокколи, капусту, темно-зеленые листовые овощи, грибы шиитаке и майтаке.

Кандидат медицинских наук, диетолог Светлана Павличенко рассказала СЭ, что понизить холестерин также помогут авокадо, орехи (грецкие, фундук, миндаль), жирная рыба и растительные масла (оливковое, подсолнечное, рапсовое, соевое). Все они богаты Омега-3.

Кроме того, как было отмечено ранее, полезны продукты с высоким содержанием клетчатки. Поэтому Светлана Павличенко порекомендовала включить в рацион семена подорожника, яблоки, бананы, цитрусовые, ягоды, нектарины, персики, груши, сливы, чернослив, брокколи, брюссельскую капусту, морковь, баклажаны, фасоль, горох и продукты из сои.

Ранее, 14 июля 2022 года, мы рассказывали, как определить уровень холестерина по анализу крови.

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