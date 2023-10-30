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Сегодня, 16:20

Врачи назвали новогодний напиток, снижающий холестерин

Мария Маковей
Автор
Фото istockphoto.com
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В новогодние праздники врачи с большими усилиями напоминают нам о вреде алкоголя для организма, но не в этот раз. О неожиданной пользе традиционного новогоднего напитка, а именно шампанского, рассказали на портале «Царьград».

Ученые выяснили, что игристое обладает некоторыми полезными свойствами. В нем содержатся антиоксиданты и растительные химикаты, которые снижают уровень холестерина в крови.

Кроме того, шампанское предотвращает риск развития старческих заболеваний, например болезни Альцгеймера или болезни Паркинсона.

«Помимо этого считается, что игристый напиток уменьшает риск развития диабета и сердечных заболеваний», — сообщается в публикации.

Однако врачи советуют не увлекаться напитком. Женщинам достаточно одного бокала в день, мужчинам — двух. Только при такой норме можно заполучить и хорошее настроение и пользу для организма.

Шампанское. Врач рассказала, кому нельзя пить даже детское шампанское

Польза и вред
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