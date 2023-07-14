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Сегодня, 15:20

Врачи назвали продукты, повышающие женское либидо

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Алексей Кабанов
Диетолог-консультант
Бананы.
Фото Freepik/stockking
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12 мая на портале Lenta.ru поделились рекомендациями врача-гинеколога Екатерины Волковой, как улучшить женское либидо. Медик рассказала, что женское либидо может снижаться из-за лишнего веса, метаболического синдрома, дефицита серотонина, фолиевой кислоты и антиоксидантов. Повысить либидо, по ее словам, можно с помощью средиземноморской диеты, богатой овощами, рыбой и цельнозерновыми продуктами.

Восполнить дефициты помогут бобовые и кукуруза. Жгучий перец — в нем есть капсаицин — улучшит кровообращение, в том числе и в органах малого таза, а ваниль окажет благотворное влияние на гипоталамус, отвечающий и за сексуальность. Также будут полезны богатые антиоксидантами гранаты и шоколад. «Горький шоколад — мощный афродизиак, поскольку какао содержит фенилэтиламин, который стимулирует выработку дофамина. Именно он дает чувство счастья, шоколад в конечном итоге вызывает чувство благополучия и радости, улучшается либидо», — подчеркнула врач. В день достаточно всего 30 граммов шоколада.

Ранее, 15 июня, постоянный эксперт СЭ, диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов рассказал, что улучшить женское либидо помогут орехи, богатые белком, полезными жирами и селеном, а также бананы. «На Востоке их считают натуральным афродизиаком номер один среди фруктов. Бананы богаты калием, что помогает лучше работать сердцу и разгонять кровь по всему организму, а также углеводами, снабжающими энергией. Кроме того, психологический эффект от банана как от пирожного, но без лишнего вреда — только хорошее настроение», — резюмировал специалист.

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Польза и вред
Советы и рекомендации
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