Врачи объяснили, почему людям с заболеваниями сердца нужно есть гречку

19 августа кардиолог, кандидат медицинских наук Грант Шехян на портале MedikForum рассказал, почему пациентам кардиологических отделений часто дают гречневую кашу. «При употреблении правильно приготовленной каши из бляшек, которые покрывают стенки сосудов, происходит обратный выход холестерина в кровоток. За счет этого бляшки уменьшаются в объеме, сосуды оздоравливаются», — пояснил специалист.

Диетолог медицинской компании «ЛабКвест» Дарья Русакова рассказала СЭ, что особенно полезна зеленая гречка. «Отсутствие длительной термической обработки делает зеленую гречку лидером по количеству полезных для сосудов соединений, например, рутина. Она относится не к цельнозерновые культурам, а к плодовым семенам, поэтому в ней нет глютена, вызывающего аллергию и другие проблемы со здоровьем. Гречневая крупа содержит полезный белок, клетчатку, витамины А, В, С, D, Е, PP, а также микро- и макроэлементы кремний, фосфор, магний, медь, бор, цинк, йод, кремний, кобальт, марганец, молибден, никель, селен, серу и титан», — резюмировала эксперт.

Ранее, 27 июля 2022 года, мы рассказывали, кому нельзя есть гречку.