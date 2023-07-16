Врачи объяснили, почему опасно пить мало воды

Сегодня, 21:00
Кандидат медицинских наук, хирург-онколог Иван Карасев 15 июля в своем ТГ-канале рассказал, что происходит, если пить мало воды. «При недостатке воды в организме происходит следующее: сгущается кровь, а это сердечно-сосудистые заболевания, снижается иммунитет, так как очищающих ресурсов не хватает, не хватает и питания для клеток, густеет желчь, что может привести к камням», — пояснил специалист.
Диетолог, нутрициолог Ольга Деккер рассказала СЭ, что привести густоту крови к нормальным показателям можно, потребляя не только достаточное количество воды, но и включив в рацион ряд продуктов. «К ним относятся цитрусовые, богатые витамином С, сок граната, имбирь и зеленый чай», — резюмировала эксперт.
Ранее, 14 июня, мы рассказывали, сколько в жару нужно пить воды.
У нас появилась почтовая рассылка! Каждую неделю вместе с одним из наших экспертов предлагаем вам бросить себе «здоровый» вызов: попробовать новую полезную привычку или отказаться от какой-нибудь вредной. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!