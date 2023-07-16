Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Стиль жизни
Рецепты
Польза и вред
Диеты
Что будет, если...
Советы и рекомендации
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Питание и еда

Сегодня, 21:00

Врачи объяснили, почему опасно пить мало воды

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Ольга Деккер
Нутрициолог
Вода с фруктами и огурцом.
Фото Freepik/bublikhaus
Telegram Дзен

Кандидат медицинских наук, хирург-онколог Иван Карасев 15 июля в своем ТГ-канале рассказал, что происходит, если пить мало воды. «При недостатке воды в организме происходит следующее: сгущается кровь, а это сердечно-сосудистые заболевания, снижается иммунитет, так как очищающих ресурсов не хватает, не хватает и питания для клеток, густеет желчь, что может привести к камням», — пояснил специалист.

Диетолог, нутрициолог Ольга Деккер рассказала СЭ, что привести густоту крови к нормальным показателям можно, потребляя не только достаточное количество воды, но и включив в рацион ряд продуктов. «К ним относятся цитрусовые, богатые витамином С, сок граната, имбирь и зеленый чай», — резюмировала эксперт.

Ранее, 14 июня, мы рассказывали, сколько в жару нужно пить воды.

У нас появилась почтовая рассылка! Каждую неделю вместе с одним из наших экспертов предлагаем вам бросить себе «здоровый» вызов: попробовать новую полезную привычку или отказаться от какой-нибудь вредной. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

Советы и рекомендации
1
0
Читайте также
Мать найденного у дома в Москве годовалого ребенка рассказала о случившемся
Белый дом назвал вопрос о будущем Украины в НАТО решенным
Переход на возраст: число работающих пенсионеров снизится на треть к 2025-му
Как страны делили арктическое дно: спецпроект «Известий»
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Популярное видео
Чешский татарин — в «Ладе» и тренерский дебют Лемтюгова
«Зенит» — ЦСКА: видеообзор матча, Суперкубок России
Тимченко ушел из СКА, Грицюк и Ткачев об «Авангарде»
Сергей Гомоляко: селекция «Магнитки», Прохоркин, Майе, поиск вратаря
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Что творит СКА, где будет играть Федотов. Лайв о КХЛ
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Больше не вернусь». Валиева показала новую программу
Загитова выиграла у олимпийской чемпионки! Сенсация в Москве
Разрыв от Трусовой! Александра выступила под свою песню на льду
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Молдавия — Польша: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Исландия — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Эстония — Бельгия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Северная Македония: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Греция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Армения — Латвия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Хорватия — Испания: видеообзор матча, финал Лиги наций
Нидерланды — Италия: видеообзор, матч за 3-е место Лиги наций
Бельгия — Австрия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Португалия — Босния: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Норвегия — Шотландия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Билялетдинов остается в «Ак Барсе»
Уэльс — Армения: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Гибралтар — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Мальта — Англия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Эксперты рассказали, какое питание защитит от инсульта