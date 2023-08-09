Врачи предупредили об опасности хранения просроченных продуктов

Врач хирург-онколог Иван Карасев объяснил, почему не стоит длительное время хранить в холодильнике ряд продуктов. Об этом 9 августа сообщили на сайте издания «Российская газета». «У нас довольно сильна традиция не выбрасывать продукты. Если на хлебе или сырной корочке слегка выступила плесень, мы обрезаем по подпорченному краешку и дальше используем продукт. Делать так нельзя», — подчеркнул специалист. По его словам, образовавшийся грибок крайне токсичен, иногда опаснее многих ядов, и не исчезает после термической обработки.

Врач-диетолог кандидат медицинских наук Елена Соломатина подтвердила СЭ, что выделяемые грибами микотоксины при употреблении способны привести к онкологическим заболеваниям. «Кроме того, накапливаясь микотоксины повреждают печень и приводят к проблемам с дыханием. В самом безобидном случае реакция может проявиться сразу в виде тошноты, рвоты, диареи», — заключила эксперт.

Ранее, 20 февраля, диетолог Соломатина назвала продукты, которые нельзя хранить в холодильнике.