Врачи рассказали, чем могут быть опасны баклажаны

22 августа семейный врач Татьяна Захарова на портале MedikForum рассказала, чем полезны баклажаны. Как отметила специалист, это низкокалорийный источник питательных веществ, богатый витаминами А, В и С, а также клетчаткой и минералами. Употребление баклажанов оказывает противовоспалительное и антиоксидантное действие, стабилизирует уровень сахара в крови, снижает артериальное давление, укрепляет иммунитет и сердечно-сосудистую систему.

Врач аллерголог-иммунолог Наталья Перова рассказала «СЭ», что, несмотря на всю пользу, баклажаны могут вызывать неприятные реакции организма. «Баклажаны относятся к семейству пасленовых, так же как и помидоры, картофель, болгарский перец. Большинство аллергенов содержится в кожуре — может помочь чистка. Чтобы подтвердить аллергию, рекомендую сдать кровь на IgE к баклажанам. Положительный результат может говорить об аллергии и на другие пасленовые, а также на сорные травы», — предупредила эксперт.

По словам Натальи Перовой, из-за содержания во всех пасленовых алкалоидов их употребление в большом количестве может привести к реакции на токсины, не связанной с аллергией.

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