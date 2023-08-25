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Сегодня, 16:30

Врачи рассказали, чем могут быть опасны баклажаны

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Наталья Перова
Врач-аллерголог, иммунолог, гирудотерапевт
Баклажаны на деревянной доске.
Фото Freepik/8photo
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22 августа семейный врач Татьяна Захарова на портале MedikForum рассказала, чем полезны баклажаны. Как отметила специалист, это низкокалорийный источник питательных веществ, богатый витаминами А, В и С, а также клетчаткой и минералами. Употребление баклажанов оказывает противовоспалительное и антиоксидантное действие, стабилизирует уровень сахара в крови, снижает артериальное давление, укрепляет иммунитет и сердечно-сосудистую систему.

Врач аллерголог-иммунолог Наталья Перова рассказала «СЭ», что, несмотря на всю пользу, баклажаны могут вызывать неприятные реакции организма. «Баклажаны относятся к семейству пасленовых, так же как и помидоры, картофель, болгарский перец. Большинство аллергенов содержится в кожуре — может помочь чистка. Чтобы подтвердить аллергию, рекомендую сдать кровь на IgE к баклажанам. Положительный результат может говорить об аллергии и на другие пасленовые, а также на сорные травы», — предупредила эксперт.

По словам Натальи Перовой, из-за содержания во всех пасленовых алкалоидов их употребление в большом количестве может привести к реакции на токсины, не связанной с аллергией.

Ранее, 2 июня, мы рассказывали, как избавить баклажаны от горечи.

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Польза и вред
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